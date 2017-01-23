Her dakikası olay!
Haftanın maçında kemik sesleri yükseldi. Kıran kırana geçen maçta tam 10 sarı vardı, iki takım oyuncu arasında gergin anlar da yaşandı.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında gergin anların sayısı çoktu. İki takım oyuncularının zirve yarışındaki hırsı sahaya net bir şekilde yansıdı. Hakem Bülent Yıldırım tam 10 kez sarı kartını kullandı.
Sarı-lacivertli oyuncular 7 kez sararırken, Başakşehir'de 3 isim kart gördü. Oyunun belli bölümlerinde sertlik nedeniyle iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmalar kısa sürede yatıştırılırken, kemik seslerinin yükseldiği bir mücadele oldu. 90 dakikanın ardından Volkan Demirel de hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Sarı-lacivertli oyuncular 7 kez sararırken, Başakşehir'de 3 isim kart gördü. Oyunun belli bölümlerinde sertlik nedeniyle iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmalar kısa sürede yatıştırılırken, kemik seslerinin yükseldiği bir mücadele oldu. 90 dakikanın ardından Volkan Demirel de hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
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Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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