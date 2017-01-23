 Her dakikası olay! – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Her dakikası olay!

    Her dakikası olay!

    Haftanın maçında kemik sesleri yükseldi. Kıran kırana geçen maçta tam 10 sarı vardı, iki takım oyuncu arasında gergin anlar da yaşandı.

    Süper Lig'in 18. haftasında oynanan - maçında gergin anların sayısı çoktu. İki takım oyuncularının zirve yarışındaki hırsı sahaya net bir şekilde yansıdı. Hakem Bülent Yıldırım tam 10 kez sarı kartını kullandı.

    Sarı-lacivertli oyuncular 7 kez sararırken, Başakşehir'de 3 isim kart gördü. Oyunun belli bölümlerinde sertlik nedeniyle iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmalar kısa sürede yatıştırılırken, kemik seslerinin yükseldiği bir mücadele oldu. 90 dakikanın ardından Volkan Demirel de hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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