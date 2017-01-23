Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj
Her fırsatta Türk Milli Takımı'nda oynama isteğini söyleyen Fernandao'dan anlamlı bir poz geldi.
Brezilya golcü üzerinde Milli Takımın formasıyla çektiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e mesajı gönderdi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:14
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Toplam 3
Yorum
Djenkov Bizde yöneticiler ancak günü kurtarmaya yönelik transfer yapıyorlar.Geleceği düşünen yok o yüzden Türk futbolu bu hallerde !!!
- ''Dünyanın en büyük ailesiyiz''
Toplam 9
Yorum
Ali Başkan budahanekadar devam edecek boyle taraftar olarak biz görüyoruz herşeyi birdesengor acgozlerini gönder şu rikeringi yeterrrrrrrt yeter
- Vitor Hugo’dan olumsuz haber
Toplam 3
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yalcin Super adam kesinlikle alsin gs
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