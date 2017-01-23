 Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Fernandao'dan 'e formalı mesaj

    Fernandao'dan Fatih Terim'e formalı mesaj

    Her fırsatta Türk Milli Takımı'nda oynama isteğini söyleyen Fernandao'dan anlamlı bir poz geldi.

    Brezilya golcü üzerinde Milli Takımın formasıyla çektiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye Futbol Direktörü 'e mesajı gönderdi.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:14
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