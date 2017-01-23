 Fenerbahçe’de kupa mesaisi – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe’de kupa mesaisi

    Fenerbahçe’de kupa mesaisi

    Fenerbahçe, ligde aldığı Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında 25 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 top kapmanın ardından pas çalıştılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını 24 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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