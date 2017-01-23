Fenerbahçe’de kupa mesaisi
Fenerbahçe, ligde aldığı Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında 25 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 top kapmanın ardından pas çalıştılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını 24 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 14.00'te başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 top kapmanın ardından pas çalıştılar. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını 24 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sola ekonomik çözüm Sobol
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 sobol, diğer stoper kimdi o 4 milyarlık yedek. kim bunlar? bunları alcağınıza bir 10 numara ve bir forvet alamadınız.
- Zorlu maçın biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
fenerli Keşke bunları Türk şirketleri türkiyeme yapsa ... :(
- B. Dortmund, Isak'ı kadrosuna kattı
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Biz neden ; bulamıyoruz ? almıyoruz ? Takip etmiyoruz? sadece Fenerbahçe için değil tüm Türk Futbol Takımları için soruyorum ?
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