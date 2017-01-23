Fenerbahçe klasiği
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde ilk golü attığı 11 maçın 10'unu kazanmayı başardı. Fenerbahçe, skor avantajını yalnızca bir karşılaşmada kaybetti. Başakşehir'e karşı da öne geçen ve 90 dakikadan zaferle ayrılan Kanarya, sadece Alanya maçında öne geçmesine rağmen 1 puana razı olmuştu.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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