 Fenerbahçe klasiği – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    klasiği

    Fenerbahçe klasiği
    Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde ilk golü attığı 11 maçın 10'unu kazanmayı başardı. , skor avantajını yalnızca bir karşılaşmada kaybetti. Başakşehir'e karşı da öne geçen ve 90 dakikadan zaferle ayrılan Kanarya, sadece Alanya maçında öne geçmesine rağmen 1 puana razı olmuştu.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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