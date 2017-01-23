 ''Bu maç örnek olmalı'' – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Bu maç örnek olmalı''

    ''Bu maç örnek olmalı''
    Maçın kilit isimlerinden olan F.Bahçeli Souza, 90 dakikanın ardından net konuştu: "Üst sıradaki takımlara karşı sorun yaşamıyoruz ama aşağıdakilere karşı ise sıkıntı yaşıyoruz. Bu maç bizim için örnek olmalı ve bu şekilde devam etmeliyiz. Mehmet olunca kendimizi daha güvende hissediyoruz."
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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