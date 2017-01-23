''Bu maç örnek olmalı''

Maçın kilit isimlerinden olan F.Bahçeli Souza, 90 dakikanın ardından net konuştu: "Üst sıradaki takımlara karşı sorun yaşamıyoruz ama aşağıdakilere karşı ise sıkıntı yaşıyoruz. Bu maç bizim için örnek olmalı ve bu şekilde devam etmeliyiz. Mehmet olunca kendimizi daha güvende hissediyoruz."