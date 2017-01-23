''Bu maç örnek olmalı''
Maçın kilit isimlerinden olan F.Bahçeli Souza, 90 dakikanın ardından net konuştu: "Üst sıradaki takımlara karşı sorun yaşamıyoruz ama aşağıdakilere karşı ise sıkıntı yaşıyoruz. Bu maç bizim için örnek olmalı ve bu şekilde devam etmeliyiz. Mehmet olunca kendimizi daha güvende hissediyoruz."
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
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