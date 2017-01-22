‘Wiel teklifini yükseltin’
Kanarya'nın elden çıkarmaya çalıştığı Gregory van der Wiel ile Sporting Lizbon ve Hull City ciddi biçimde ilgileniyor. Ancak tekliflerin sadece kiralama üzerine olması transfer için kaynak oluşturmak isteyen Fenerbahçe'yi zorluyor. Bir sıkıntı da kiralık dahi olsa tekliflerin düşük ve Wiel'in maaşının bir bölümünün sarı-lacivertlilerin sırtına yüklenmesi. Portekiz basını ise ısrarla Wiel'in Sporting forması giyeceğini belirtiyor.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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