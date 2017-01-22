 ‘Wiel teklifini yükseltin’ – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    ‘Wiel teklifini yükseltin’

    ‘Wiel teklifini yükseltin’
    Kanarya'nın elden çıkarmaya çalıştığı ile ve ciddi biçimde ilgileniyor. Ancak tekliflerin sadece kiralama üzerine olması transfer için kaynak oluşturmak isteyen Fenerbahçe'yi zorluyor. Bir sıkıntı da kiralık dahi olsa tekliflerin düşük ve Wiel'in maaşının bir bölümünün sarı-lacivertlilerin sırtına yüklenmesi. Portekiz basını ise ısrarla Wiel'in Sporting forması giyeceğini belirtiyor.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:20
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