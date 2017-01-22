 ''Van Persie kim sen kimsin!'' – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
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    '' kim sen kimsin!''

    ''Van Persie kim sen kimsin!''

    Bu sözler Galatasaray'ın eski stoperi Ulrich Van Gobbel'e ait...

    De Telegraaf Gazetesi'ne yazdığı köşe yazısında Van Persie-Depay gerginliğine değinen Van Gobbel ", Milli Takım idmanında 'ye 'yedek' diye seslenmişti. Van Persie'nin kariyeri ortada. Depay henüz çok şey başarmamışken Premier Lig'in efsane golcüleri arasında yer alan Van Persie'ye sataşması hiç akıllıca değildi. Manchester United ona efsanevi 7 numaralı formayı verdi ama Depay onu bile koruyamadı" dedi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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