''Van Persie kim sen kimsin!''
Bu sözler Galatasaray'ın eski stoperi Ulrich Van Gobbel'e ait...
De Telegraaf Gazetesi'ne yazdığı köşe yazısında Van Persie-Depay gerginliğine değinen Van Gobbel "Depay, Milli Takım idmanında Van Persie'ye 'yedek' diye seslenmişti. Van Persie'nin kariyeri ortada. Depay henüz çok şey başarmamışken Premier Lig'in efsane golcüleri arasında yer alan Van Persie'ye sataşması hiç akıllıca değildi. Manchester United ona efsanevi 7 numaralı formayı verdi ama Depay onu bile koruyamadı" dedi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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