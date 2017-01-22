 Sadece 6 bin 500! – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Sadece 6 bin 500!

    Sadece 6 bin 500!
    Sezon başından beri taraftar sıkıntısı çeken sarı-lacivertli takım bugünkü maç için de fazla destek bulamayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe, sezonun en önemli maçlarından birine hem de evinde çıkacak olmasına rağmen sadece 6 bin 500 bilet satıldığı belirtildi. Geçen haftaki Adanaspor maçında da 2 bin 500 bilet satılmıştı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:45
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