Sadece 6 bin 500!
Sezon başından beri taraftar sıkıntısı çeken sarı-lacivertli takım bugünkü maç için de fazla destek bulamayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe, sezonun en önemli maçlarından birine hem de evinde çıkacak olmasına rağmen sadece 6 bin 500 bilet satıldığı belirtildi. Geçen haftaki Adanaspor maçında da 2 bin 500 bilet satılmıştı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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