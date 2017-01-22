Sezon başından beri taraftar sıkıntısı çeken sarı-lacivertli takım bugünkü maç için de fazla destek bulamayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe, sezonun en önemli maçlarından birine hem de evinde çıkacak olmasına rağmen sadece 6 bin 500 bilet satıldığı belirtildi. Geçen haftaki Adanaspor maçında da 2 bin 500 bilet satılmıştı.