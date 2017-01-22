Rıdvan Dilmen'den Sosa iddiası
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Sosa için Milan ile anlaştığını fakat Sosa'nın Milan'da kalmak istediği için sarı-lacivertli takıma gelmediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin '10 numara' transferi yapması gerektiğini ifade eden Rıdvan Dlmen, Sarı-lacivertli kulubün Sosa için Milan'la anlaştığını fakat transferin Sosa'dan dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe yemeyecek içmeyecek bir 10 numara alacak. Başakşehir maçını kaybetseydin yapma ama kazandın bir 10 numara alınmalı artık. Hazırı var Milano'da Sosa onu alsınlar. O olmazsa aynı tip başka bir oyuncu bulsunlar ama Sosa için Milan'la anlaştı diye biliyorum Fenerbahçe. Oyuncu orada kalmak istediği için transfer olmadı. Terör yüzünden değil."
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:38
- Abdullah Avcı: Kaos yarattılar
Toplam 2
Yorum
redo haklısın apo ama ligimiz böyle karanlık ve rantçı eller böyle istedi kimse başakşehir şampiyon olsa sevinmez para kazanamaz biliyorsun.
- Abdullah Avcı: Kaos yarattılar
Toplam 2
Yorum
Oğlum bak git Söyleyene bak tüm Fener maçlarında yerden kalkmayan takımın antörürümü bunu söylüyor :)
- Kadıköy'de penaltı itirazı
Toplam 14
Yorum
sadasd1907 ulan senin takımının haketmediği penaltılardamı öyleydi turşu...sizinkiler penaltıysa bu 10 tane penaltı eder
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