Rıdvan Dilmen'den Sosa iddiası

Fenerbahçe'nin '10 numara' transferi yapması gerektiğini ifade eden Rıdvan Dlmen, Sarı-lacivertli kulubün Sosa için Milan'la anlaştığını fakat transferin Sosa'dan dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe yemeyecek içmeyecek bir 10 numara alacak. Başakşehir maçını kaybetseydin yapma ama kazandın bir 10 numara alınmalı artık. Hazırı var Milano'da Sosa onu alsınlar. O olmazsa aynı tip başka bir oyuncu bulsunlar ama Sosa için Milan'la anlaştı diye biliyorum Fenerbahçe. Oyuncu orada kalmak istediği için transfer olmadı. Terör yüzünden değil."