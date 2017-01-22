 Rıdvan Dilmen'den Sosa iddiası – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    'den Sosa iddiası

    Rıdvan Dilmen'den Sosa iddiası

    , Fenerbahçe'nin Sosa için Milan ile anlaştığını fakat Sosa'nın Milan'da kalmak istediği için sarı-lacivertli takıma gelmediğini söyledi.

    Fenerbahçe'nin '10 numara' transferi yapması gerektiğini ifade eden Rıdvan Dlmen, Sarı-lacivertli kulubün Sosa için Milan'la anlaştığını fakat transferin Sosa'dan dolayı gerçekleşmediğini ifade etti.

    'in açıklamaları şu şekilde:

    "Fenerbahçe yemeyecek içmeyecek bir 10 numara alacak. Başakşehir maçını kaybetseydin yapma ama kazandın bir 10 numara alınmalı artık. Hazırı var Milano'da Sosa onu alsınlar. O olmazsa aynı tip başka bir oyuncu bulsunlar ama Sosa için Milan'la anlaştı diye biliyorum Fenerbahçe. Oyuncu orada kalmak istediği için transfer olmadı. Terör yüzünden değil."

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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