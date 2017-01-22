 Milan tutuştu – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    tutuştu

    Milan tutuştu

    F.Bahçe akıllı davrandı, İtalyan devinin Sosa için fiyat artırma politikası battı. Tarih 17 Ocak...F.Bahçe, Sosa için bastırırken CEO’su Galliani: Teknik direktörümüz Montella ile görüştük, satmayız. Tarih 21 Ocak... F.Bahçe, Arjantinli'nin alternatifleriyle ilgilenince Montella: Sosa beklentilerin çok altında. Performansı yetersiz.

    'de sezonun başından beri alarm veren "10 numara pozisyonu" için iki büyük aday var: Jose Sosa ve Mehmet Ekici... Sarı-lacivertli idareciler geçtiğimiz hafta Çizme'ye çıkarma yapmış, oyuncuyla el sıkışmalarına rağmen kulübünün "Satmayacağız" cevabıyla karşılaşmıştı. İtalyan devinin CEO'su Adriano Galliani 5 kere "Hayır" dedikten sonra "Teknik direktörümüz Vincenzo Montello ile görüştük, 'yı satmayı düşünmüyoruz" açıklaması yapmıştı. Milan'ın F.Bahçe'nin görüşme isteğini kabul edip, ardından böyle bir açıklama yapması "Fiyat artırma politikası" olarak algılanmıştı. Kanarya 'tok alıcı' rolüne bürününce de Milan'ın maskesi düştü.

    MONTELLA BAKLAYI ÇIKARDI
    Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulübü zora düşünce ağzındaki baklayı çıkardı. İtalyan çalıştırıcı "Sosa beklentilerin çok altında oynuyor. Bize faydası olmadı. Sosa her zaman iyi takımlarda forma giydi. Türkiye'de şampiyonluk yaşadı. Antrenmanlarda da durgun" dedi. Montella'nın bu sözleri Milan'ın Sosa konusunda çark ettiği ve F.Bahçe ile anlaşabileceği şeklinde yorumlandı. Hafta arası son kez masaya oturulacak.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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