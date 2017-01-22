Milan tutuştu
F.Bahçe akıllı davrandı, İtalyan devinin Sosa için fiyat artırma politikası battı. Tarih 17 Ocak...F.Bahçe, Sosa için bastırırken Milan CEO’su Galliani: Teknik direktörümüz Montella ile görüştük, satmayız. Tarih 21 Ocak... F.Bahçe, Arjantinli'nin alternatifleriyle ilgilenince Montella: Sosa beklentilerin çok altında. Performansı yetersiz.
Fenerbahçe'de sezonun başından beri alarm veren "10 numara pozisyonu" için iki büyük aday var: Jose Sosa ve Mehmet Ekici... Sarı-lacivertli idareciler geçtiğimiz hafta Çizme'ye çıkarma yapmış, oyuncuyla el sıkışmalarına rağmen Milan kulübünün "Satmayacağız" cevabıyla karşılaşmıştı. İtalyan devinin CEO'su Adriano Galliani 5 kere "Hayır" dedikten sonra "Teknik direktörümüz Vincenzo Montello ile görüştük, Jose Sosa'yı satmayı düşünmüyoruz" açıklaması yapmıştı. Milan'ın F.Bahçe'nin görüşme isteğini kabul edip, ardından böyle bir açıklama yapması "Fiyat artırma politikası" olarak algılanmıştı. Kanarya 'tok alıcı' rolüne bürününce de Milan'ın maskesi düştü.
MONTELLA BAKLAYI ÇIKARDI
Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulübü zora düşünce ağzındaki baklayı çıkardı. İtalyan çalıştırıcı "Sosa beklentilerin çok altında oynuyor. Bize faydası olmadı. Sosa her zaman iyi takımlarda forma giydi. Türkiye'de şampiyonluk yaşadı. Antrenmanlarda da durgun" dedi. Montella'nın bu sözleri Milan'ın Sosa konusunda çark ettiği ve F.Bahçe ile anlaşabileceği şeklinde yorumlandı. Hafta arası son kez masaya oturulacak.
MONTELLA BAKLAYI ÇIKARDI
Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulübü zora düşünce ağzındaki baklayı çıkardı. İtalyan çalıştırıcı "Sosa beklentilerin çok altında oynuyor. Bize faydası olmadı. Sosa her zaman iyi takımlarda forma giydi. Türkiye'de şampiyonluk yaşadı. Antrenmanlarda da durgun" dedi. Montella'nın bu sözleri Milan'ın Sosa konusunda çark ettiği ve F.Bahçe ile anlaşabileceği şeklinde yorumlandı. Hafta arası son kez masaya oturulacak.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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