Lima yeniden gündemde
Kanarya, 10 numara transferinde eski gözdesi Lucas Lima ile bir kez daha temas kurdu. Mehmet Ekici ve Jose Sosa transferlerine göre pazarlıklar sıklaşacak. Ancak Lima için kulübü Santos'la şu ana kadar yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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