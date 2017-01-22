 Lima yeniden gündemde – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Lima yeniden gündemde

    Lima yeniden gündemde
    Kanarya, 10 numara transferinde eski gözdesi ile bir kez daha temas kurdu. Mehmet Ekici ve Jose Sosa transferlerine göre pazarlıklar sıklaşacak. Ancak Lima için kulübü 'la şu ana kadar yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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