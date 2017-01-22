Lens olmazsa Ghezzal
Sunderland 9.2 isteyince rota Lyon’un sağ kanattaki yıldızına çevrildi.
Fenerbahçe performansından çok memnun olduğu Jeremain Lens için Sunderland'le masaya oturmuştu. Ancak İngiliz ekibi "9.2 milyon Euro'nun altında hiçbir rakamı kabul etmeyiz" deyince pazarlıklar sona ermişti.
Sarı-lacivertliler görüşmeleri sezon sonuna ötelerken gündeme yeni bir isim geldi: Rachid Ghezzal. 24 yaşındaki Cezayirli, yeni transfer Memphis Depay'a ödenecek parayı duyunca ayrılık kararı aldı.
Kontratı sezon sonu bitecek olan Ghezzal, Depay'a verilecek paranın yarısına imza atmayacağını söyledi. Gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek isteyen Kanarya da devreye girdi.
Sarı-lacivertliler görüşmeleri sezon sonuna ötelerken gündeme yeni bir isim geldi: Rachid Ghezzal. 24 yaşındaki Cezayirli, yeni transfer Memphis Depay'a ödenecek parayı duyunca ayrılık kararı aldı.
Kontratı sezon sonu bitecek olan Ghezzal, Depay'a verilecek paranın yarısına imza atmayacağını söyledi. Gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek isteyen Kanarya da devreye girdi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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