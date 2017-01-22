 Lens olmazsa Ghezzal – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Lens olmazsa Ghezzal

    Lens olmazsa Ghezzal

    Sunderland 9.2 isteyince rota ’un sağ kanattaki yıldızına çevrildi.

    performansından çok memnun olduğu Jeremain Lens için Sunderland'le masaya oturmuştu. Ancak İngiliz ekibi "9.2 milyon Euro'nun altında hiçbir rakamı kabul etmeyiz" deyince pazarlıklar sona ermişti.

    Sarı-lacivertliler görüşmeleri sezon sonuna ötelerken gündeme yeni bir isim geldi: . 24 yaşındaki Cezayirli, yeni transfer Memphis Depay'a ödenecek parayı duyunca ayrılık kararı aldı.

    Kontratı sezon sonu bitecek olan Ghezzal, Depay'a verilecek paranın yarısına imza atmayacağını söyledi. Gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek isteyen Kanarya da devreye girdi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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