Kjaer görev başında
Sakatlığını atlatan Danimarmalı, Başakşehir karşısında savunmanın sigortası olacak.
Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer bugün formasına kavuşacak. Sakatlığını atlatan ve son 2 antrenmanda takımla birlikte çalışan tecrübeli stoperin zorlu karşılaşmaya yetişmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Teknik direktör Dick Advocaat, geçen haftaki 2-2'lik Adanaspor beraberliğinin ardından savunmanın 'SOS' vermesi üzerine sağlık ekibine oyuncunun bir an önce yetiştirilmesi talimatını vermişti. Bu sezon ilk yarıdaki Başakşehir, Bursa maçlarında da forma giyemeyen Kjaer, görev yaptığı diğer 14 karşılaşmanını tamamına ilk 11'de başladı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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