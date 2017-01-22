 Kjaer görev başında – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kjaer görev başında

    Kjaer görev başında

    Sakatlığını atlatan Danimarmalı, Başakşehir karşısında savunmanın sigortası olacak.

    'nin Danimarkalı yıldızı bugün formasına kavuşacak. Sakatlığını atlatan ve son 2 antrenmanda takımla birlikte çalışan tecrübeli stoperin zorlu karşılaşmaya yetişmesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Teknik direktör Dick Advocaat, geçen haftaki 2-2'lik Adanaspor beraberliğinin ardından savunmanın 'SOS' vermesi üzerine sağlık ekibine oyuncunun bir an önce yetiştirilmesi talimatını vermişti. Bu sezon ilk yarıdaki Başakşehir, Bursa maçlarında da forma giyemeyen Kjaer, görev yaptığı diğer 14 karşılaşmanını tamamına ilk 11'de başladı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kjaer görev başında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.