Kadınlar parkede
Fenerbahçe kadın takımları bugün basketbol ve voleybolda parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, basketbolda Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Ligi 14. haftasında saat 15.30'da Yakın Doğu Üni'yi konuk edecek. Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise rakip Sarıyer Belediye. Maçın başlama saati 13.00.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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