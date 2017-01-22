 Kadınlar parkede – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Kadınlar parkede

    Kadınlar parkede
    Fenerbahçe kadın takımları bugün basketbol ve voleybolda parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, basketbolda Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Ligi 14. haftasında saat 15.30'da Yakın Doğu Üni'yi konuk edecek. Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise rakip Sarıyer Belediye. Maçın başlama saati 13.00.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:47
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