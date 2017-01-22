Kadınlar parkede

Fenerbahçe kadın takımları bugün basketbol ve voleybolda parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, basketbolda Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Ligi 14. haftasında saat 15.30'da Yakın Doğu Üni'yi konuk edecek. Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise rakip Sarıyer Belediye. Maçın başlama saati 13.00.