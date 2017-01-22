 Kadıköy'de penaltı itirazı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Kadıköy'de penaltı itirazı

    Kadıköy'de penaltı itirazı

    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının 55. dakikasında penaltı itirazı yaşandı.

    'ın ortasında top Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Çaicara'nın önce dizine, ardından koluna çarpıp tehlike bölgesinin dışına çıktı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeliler penaltı itirazı yaparken hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:12
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