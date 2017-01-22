Kadıköy'de penaltı itirazı
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının 55. dakikasında penaltı itirazı yaşandı.
Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında top Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Çaicara'nın önce dizine, ardından koluna çarpıp tehlike bölgesinin dışına çıktı. Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeliler penaltı itirazı yaparken hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lens olmazsa Ghezzal
Toplam 10
Yorum
ESCAPE RÜYANDAMI GÖRDÜN AH KIYAMAM.
- Fırtına seriye bağlayacak
Toplam 6
Yorum
aga Ndoye top tutmasını bilmiyor, nasıl gol atacak, hayret......
- Fenerbahçe'den altın vuruş
Toplam 5
Yorum
:) AZ GÜLMEDİK HER SENE YA BERABERE KALIP YA KAYBETTİĞİ TAKIMI BU SENE YENEBİLDİLER AHAHAHAHAAAAAAA
Kadıköy'de penaltı itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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