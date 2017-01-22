 ‘Ganso kiralık olmaz’ – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    kiralık olmaz’

    ‘Ganso kiralık olmaz’
    'nin 10 numara pozisyonu için düşündüğü 'lı 'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün Josef de Souza'nın İnstagram'dan mesaj atarak Fenerbahçe'ye çağırdığı Brezilyalı yıldızın kulübü açıklama yaptı. Sevilla Ganso için sarı-lacivertlilerden sadece kiralama teklifi aldıklarını belirttiler. Sevilla, Kanarya'nın satın almak için bir teklif getirmesi halinde pazarlıkların başlayabileceğini Fenerbahçe yönetimine iletti.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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