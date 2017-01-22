‘Ganso kiralık olmaz’
Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonu için düşündüğü Sevilla'lı Ganso'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün Josef de Souza'nın İnstagram'dan mesaj atarak Fenerbahçe'ye çağırdığı Brezilyalı yıldızın kulübü açıklama yaptı. Sevilla Ganso için sarı-lacivertlilerden sadece kiralama teklifi aldıklarını belirttiler. Sevilla, Kanarya'nın satın almak için bir teklif getirmesi halinde pazarlıkların başlayabileceğini Fenerbahçe yönetimine iletti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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