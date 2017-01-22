Ba ile Pereira buluşuyor
Eski Fenerbahçeliler Vitor Pereira ile Abdoulaye Ba, 1860 Münih'te bir araya geliyor. Alman 2. Lig ekibiyle anlaşan Kanarya'nın eski teknik direktörü, stoper mevkii için sezonun ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Abdoulaye Ba'yı istediğini belirtti. 26 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Pereira'nın çalıştırdığı F.Bahçe'de çubuklu formayı terletmişti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
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HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
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UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
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HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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