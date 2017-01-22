 Ba ile Pereira buluşuyor – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Ba ile Pereira buluşuyor

    Ba ile Pereira buluşuyor
    Eski Fenerbahçeliler Vitor Pereira ile Abdoulaye Ba, 'te bir araya geliyor. Alman 2. Lig ekibiyle anlaşan Kanarya'nın eski teknik direktörü, stoper mevkii için sezonun ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Abdoulaye Ba'yı istediğini belirtti. 26 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Pereira'nın çalıştırdığı F.Bahçe'de çubuklu formayı terletmişti.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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