Arena’dan çıkış yok
Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla devam eden sarı-lacivertlilerin son kurbanı TED oldu. Kanarya, sahasındaki son 10 maçı da kazandı.
Avrupa Ligi'ndeki son maçında Panathianikos'u farklı deviren Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde de TED Ankara Kolejliler'e şans tanımadı. Taraftarı önünde rakibine büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle sahasında 10'da 10 yaptı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Obradovic'in öğrencileri, ilk periyodu 24-18 önde kapattı. TED ikinci çeyrekte sayı üretmekte zorlanırken, Antic ve Bogdanovic'in sayılarıyla Fenerbahçe soyunma odasına 44-29 önde girdi.
MELİH MAHMUTOĞLU YILDIZLAŞTI
Top kayıplarıyla geçen 3. periyotta TED Ankara farkı indirirken, Fenerbahçe skor avantajını son saniyeye kadar korumayı başardı. Kanarya 89- 76'lık skorla salondan galip ayrılırken, maçın en skorer ismi 16 sayıyla ev sahibinden Melih oldu.
MELİH MAHMUTOĞLU YILDIZLAŞTI
Top kayıplarıyla geçen 3. periyotta TED Ankara farkı indirirken, Fenerbahçe skor avantajını son saniyeye kadar korumayı başardı. Kanarya 89- 76'lık skorla salondan galip ayrılırken, maçın en skorer ismi 16 sayıyla ev sahibinden Melih oldu.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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