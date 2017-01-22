 Arena’dan çıkış yok – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Arena’dan çıkış yok

    Arena’dan çıkış yok

    Avrupa ve ligde yoluna emin adımlarla devam eden sarı-lacivertlilerin son kurbanı TED oldu. Kanarya, sahasındaki son 10 maçı da kazandı.

    Avrupa Ligi'ndeki son maçında Panathianikos'u farklı deviren Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde de TED Ankara Kolejliler'e şans tanımadı. Taraftarı önünde rakibine büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle sahasında 10'da 10 yaptı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Obradovic'in öğrencileri, ilk periyodu 24-18 önde kapattı. TED ikinci çeyrekte sayı üretmekte zorlanırken, Antic ve Bogdanovic'in sayılarıyla Fenerbahçe soyunma odasına 44-29 önde girdi.

    MELİH MAHMUTOĞLU YILDIZLAŞTI
    Top kayıplarıyla geçen 3. periyotta TED Ankara farkı indirirken, Fenerbahçe skor avantajını son saniyeye kadar korumayı başardı. Kanarya 89- 76'lık skorla salondan galip ayrılırken, maçın en skorer ismi 16 sayıyla ev sahibinden Melih oldu.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:19
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