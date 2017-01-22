Alın size o maç!
Hollandalı çalıştırıcı, ‘tamam ya da devam’ maçı olarak görülen bugünkü Başakşehir sınavı için futbolcularına böyle seslendi; “Hangi kulübün formasını giydiğinizi sakın unutmayın” dedi.
Geçen haftaki Adanaspor beraberliği ile sezonun ikinci yarısına ummadığı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. maçında bugün lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup ederek hem ligin tek namağlup takımı olan Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.
ANTRENMANDA KONUŞTU
Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Dick Advocaat, oyuncularına maçın önemini son kez anlattı. Dünkü idmanda takımı toplayan Hollandalı çalıştırıcı, 'tamam ya da devam' olarak Başakşehir sınavı için söze "Şampiyon olmayı gerçekten istiyor musunuz?" diyerek başladı. Konuşmas ına devam eden Advocaat, "Lige havlu atmamak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Alın size şampiyonluk maçı. Kim olduğunuz, hangi kulübün formasını giydiğinizi unutmayın" ifadelerini kullanıp talebelerini motive etti.
AATIF KADRODA YOK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sol bacak üst arka adalesinde yırtık bulunan Mehmet Topal ve arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sow ile G.Birliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Ayrıca yine G.Birliği sınavında dizinden sakatlanan Aatıf da kadroya alınmadı. Faslı futbolcunun ağrılarının ciddi olduğu ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı dile getirildi.
BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK VAR
Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacaklar.
KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da hiç kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 7 galibiyeti ise arka arkaya kazandı. Kanarya, rakibine gollerde de büyük üstünlük kurdu. Ülker Stadı'ndaki maçlarda F.Bahçe 16, Başakşehir ise 5 gol kaydetti.
HASAN ALİ KALDIRIM CEZA SINIRINDA
Sol bek Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görürse gelecek haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
FORMA FERNANDAO'NUN
Advocaat, Sow'un milli görevde, Persie'nin de formsuz olması nedeniyle maçta Fernandao'yu görevlendirecek. Brezilyalı, ligde son 3 karşılaşmada da gol attı.
FENER 8-7 ÖNDE
Ligde 18. kez karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe'nin 8, Başakşehir'in 7 galibiyeti var; 2 maç da berabere sonuçlandı.
Emre BOL
ANTRENMANDA KONUŞTU
Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Dick Advocaat, oyuncularına maçın önemini son kez anlattı. Dünkü idmanda takımı toplayan Hollandalı çalıştırıcı, 'tamam ya da devam' olarak Başakşehir sınavı için söze "Şampiyon olmayı gerçekten istiyor musunuz?" diyerek başladı. Konuşmas ına devam eden Advocaat, "Lige havlu atmamak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Alın size şampiyonluk maçı. Kim olduğunuz, hangi kulübün formasını giydiğinizi unutmayın" ifadelerini kullanıp talebelerini motive etti.
AATIF KADRODA YOK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Sol bacak üst arka adalesinde yırtık bulunan Mehmet Topal ve arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sow ile G.Birliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Ayrıca yine G.Birliği sınavında dizinden sakatlanan Aatıf da kadroya alınmadı. Faslı futbolcunun ağrılarının ciddi olduğu ve 10 gün sahalardan uzak kalacağı dile getirildi.
BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK VAR
Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen İrfan Can Kahveci kart cezası, Hakan Özmert ise sakatlığı nedeniyle zorlu deplasmanda takımdaki yerlerini alamayacaklar.
KADIKÖY'DE HİÇ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de yaptığı 8 maçta da hiç kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 7 galibiyeti ise arka arkaya kazandı. Kanarya, rakibine gollerde de büyük üstünlük kurdu. Ülker Stadı'ndaki maçlarda F.Bahçe 16, Başakşehir ise 5 gol kaydetti.
HASAN ALİ KALDIRIM CEZA SINIRINDA
Sol bek Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görürse gelecek haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
FORMA FERNANDAO'NUN
Advocaat, Sow'un milli görevde, Persie'nin de formsuz olması nedeniyle maçta Fernandao'yu görevlendirecek. Brezilyalı, ligde son 3 karşılaşmada da gol attı.
FENER 8-7 ÖNDE
Ligde 18. kez karşılaşacak iki takımdan Fenerbahçe'nin 8, Başakşehir'in 7 galibiyeti var; 2 maç da berabere sonuçlandı.
Emre BOL
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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