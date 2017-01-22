 Advocaat’ın gönlü Ekici’de – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Advocaat’ın gönlü Ekici’de

    Advocaat’ın gönlü Ekici’de

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , sistemini daha işler ve alternatifli hale getirmek için mutlaka bir 10 numara transferi istiyor.

    Hollandalı hocanın son iki basın toplantısında "Elimde gibi bir oyuncu yok" diyerek Trabzonspor'un yıldızını işaret etmesi de dikkat çekici. yönetimi sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için 2 milyon euro ödemeyi kabul etmişti. Bu teklife 500 bin euro daha eklenirse Trabzonspor kanadının da kabul edebileceği konuşuluyor.

    ?FORMUNU BULAMADI
    'ın ısrarla kadrosuna istediği Mehmet Ekici sezonun ilk yarısında beklenilen performansın uzağındaydı. Tecrübeli orta saha oyuncusu fileleri 3 kez sarsarken, durop topları kullanmasına rağmen asist hanesi boş kaldı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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