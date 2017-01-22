Advocaat’ın gönlü Ekici’de
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat, sistemini daha işler ve alternatifli hale getirmek için mutlaka bir 10 numara transferi istiyor.
Hollandalı hocanın son iki basın toplantısında "Elimde Mehmet Ekici gibi bir oyuncu yok" diyerek Trabzonspor'un yıldızını işaret etmesi de dikkat çekici. Fenerbahçe yönetimi sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için 2 milyon euro ödemeyi kabul etmişti. Bu teklife 500 bin euro daha eklenirse Trabzonspor kanadının da kabul edebileceği konuşuluyor.
?FORMUNU BULAMADI
Dick Advocaat'ın ısrarla kadrosuna istediği Mehmet Ekici sezonun ilk yarısında beklenilen performansın uzağındaydı. Tecrübeli orta saha oyuncusu fileleri 3 kez sarsarken, durop topları kullanmasına rağmen asist hanesi boş kaldı.
?FORMUNU BULAMADI
Dick Advocaat'ın ısrarla kadrosuna istediği Mehmet Ekici sezonun ilk yarısında beklenilen performansın uzağındaydı. Tecrübeli orta saha oyuncusu fileleri 3 kez sarsarken, durop topları kullanmasına rağmen asist hanesi boş kaldı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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