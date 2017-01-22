Abdullah Avcı: Kaos yarattılar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 1-0 yenilerek 26 maçlık namağlup serilerinin sona ermesi sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları:

Maç öncesi planlarımız vardı, düşüncelerimiz vardı ama tutmadı. Oyun şöyle başladı. 1 haftadır futbolda yaratılan iklim sonrası, Fenerbahçe için bu maç kader maçı gibi gösterildi. 35 dakika bir kaos oyunu oynandı. Fauller çok oldu. Top 52 dakika oyunda kaldı. Fenerbahçe 23, biz 18 faul yapmışız. Topu yere indirdik, Mossoro baskıda değil yerde aldı topu. Rakip sahada oynadık sonrasında. Rakip 8 şut atmış, biz 7 atmışız."

"SERTLİK VAR, OYUN YOK"

"Oyun kalitesi düşüktü. İklim ne yazık ki buna müsaade etmiyor. 16 hafta kala Fenerbahçe için final havasına sokuldu bu maç. Böyle gelişemiyoruz, başarılı olamıyoruz. Baskının, agresifliğin, sertliğin olduğu, oyunun olmadığı bir maç oldu."

"F.BAHÇE BİZİ CİDDİYE ALDI, VAKİT GEÇİRDİLER"

"Gelenlere bu maçtan ötürü özür diliyorum. Biz bir yerde mağlup olabilirdik. Fenerbahçe, 7 puan gerimizdeydi, 4 puana düştü. Fenerbahçe bizi ciddiye aldı, maçın sonlarında vakit geçirdiler. Yolumuza gelecek hafta Bursaspor maçında devam edeceğiz."

JUNIOR CAIÇARA'NIN PERFORMANSI

"Caiçara girer girmez etkili oldu. Cengiz'i ortaya alıp önünü açtık. Doğru zamanda doğru yerlere oynuyor. Performansı önümüzdeki hafta daha iyi olacak diye düşünüyoruz."