 Yıldırım’a zırhlı araç – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yıldırım’a zırhlı araç

    Yıldırım’a zırhlı araç

    Suikast tehdidi alan ’ın zırhlı araç kullandığı iddiası üzerine F.Bahçe’den “Gerekli tedbirler alındı” açıklaması geldi.

    Başkanı 'a suikast yapılacağına dair iddia dün sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Tehditlere maruz kalan başkan Aziz Yıldırım'ı zırhlı araca bindiği iddia edilmişti. Konu hakkında dün akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi. Yıldırım'ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddiasının ardından sarı-lacivertli kulüp, şu açıklamayı yaptı: "Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a geldiği iddia edilen tehditler ve buna ilişkin bazı tedbirler alındığına dair haberler yer almaktadır. Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır. Bu duruma göre gerekli tedbirler alınmıştır."

    KENDİ PARASIYLA ALDI
    Geçmişte Land Rover marka arazi aracına binen Aziz Yıldırım'ın son dönemde özel zırhlı Mercedes marka bir araç satın aldığı ve bununla seyahat ettiği öğrenildi. Emniyet tarafından bir de özel koruma tahsis edilen Yıldırım'ın, söz konusu aracı kendi parasıyla aldığı belirtildi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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