Yeniden milli takıma çağırıldı
Futbol yaşamını ülkesi Brezilya'da Flamengo forması giyerek sürdüren eski Fenerbahçeli Diego Ribas, Kolombiya ile oynanacak hazırlık karşılaşması için milli takıma çağırıldı. 23 kişilik aday kadroda kendine yer bulan orta saha oyuncusu, "Bu davet beni çok mutlu etti. Milli takım forması giymenin heyecanı çok farklıdır. Umarım bu duyguyu tekrar tekrar yaşarım" ifadesini kullandı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
Toplam 23
Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Yeniden milli takıma çağırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.