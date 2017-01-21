 Yeniden milli takıma çağırıldı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yeniden milli takıma çağırıldı

    Yeniden milli takıma çağırıldı
    Futbol yaşamını ülkesi Brezilya'da Flamengo forması giyerek sürdüren eski Fenerbahçeli Diego Ribas, Kolombiya ile oynanacak hazırlık karşılaşması için milli takıma çağırıldı. 23 kişilik aday kadroda kendine yer bulan orta saha oyuncusu, "Bu davet beni çok mutlu etti. Milli takım forması giymenin heyecanı çok farklıdır. Umarım bu duyguyu tekrar tekrar yaşarım" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden milli takıma çağırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.