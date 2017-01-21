Yeniden milli takıma çağırıldı

Futbol yaşamını ülkesi Brezilya'da Flamengo forması giyerek sürdüren eski Fenerbahçeli Diego Ribas, Kolombiya ile oynanacak hazırlık karşılaşması için milli takıma çağırıldı. 23 kişilik aday kadroda kendine yer bulan orta saha oyuncusu, "Bu davet beni çok mutlu etti. Milli takım forması giymenin heyecanı çok farklıdır. Umarım bu duyguyu tekrar tekrar yaşarım" ifadesini kullandı.