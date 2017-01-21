Ustanın eli öpülür

Samandıra'da dün Ozan Tufan şov vardı...

Genç oyuncu idmanda önce bir pozisyonda Jeremain Lens'in elini öpüp, alnına götürdü. Bir başka pozisyonda ise Robin Van Persie, Ozan'ın kafasından beresini alıp şut çekti. Oldukça soğuk bir havada yapılan antrenmana rağmen oyuncuların neşeli tavırları Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.