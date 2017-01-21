 Ustanın eli öpülür – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Ustanın eli öpülür

    Ustanın eli öpülür

    Samandıra'da dün şov vardı...

    Genç oyuncu idmanda önce bir pozisyonda Jeremain Lens'in elini öpüp, alnına götürdü. Bir başka pozisyonda ise Robin Van Persie, Ozan'ın kafasından beresini alıp şut çekti. Oldukça soğuk bir havada yapılan antrenmana rağmen oyuncuların neşeli tavırları Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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