Ustanın eli öpülür
Samandıra'da dün Ozan Tufan şov vardı...
Genç oyuncu idmanda önce bir pozisyonda Jeremain Lens'in elini öpüp, alnına götürdü. Bir başka pozisyonda ise Robin Van Persie, Ozan'ın kafasından beresini alıp şut çekti. Oldukça soğuk bir havada yapılan antrenmana rağmen oyuncuların neşeli tavırları Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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