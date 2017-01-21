 ‘Süper olurdu!’ – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘Süper olurdu!’

    ‘Süper olurdu!’
    ile oynanan hazırlık maçında 'nin dikkatini çektiği iddia edilen , konuyla ilgili "Bu tür söylentiler çok güzel. Teklif alsam çılgın bir şey olurdu. Çıkan haberler için çok mutlu oldum" dedi. İtalya'nın Chievo takımından kiralanan 22 yaşındaki Ekuban forvet ve forvet arkasında oynayabiliyor.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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