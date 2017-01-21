‘Süper olurdu!’
Partizani ile oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe'nin dikkatini çektiği iddia edilen Caleb Ekuban, konuyla ilgili "Bu tür söylentiler çok güzel. Teklif alsam çılgın bir şey olurdu. Çıkan haberler için çok mutlu oldum" dedi. İtalya'nın Chievo takımından kiralanan 22 yaşındaki Ekuban forvet ve forvet arkasında oynayabiliyor.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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