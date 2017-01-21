 Rakip Galakticos – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Rakip

    Rakip Galakticos
    Dünyada büyük bir ilgiyle karşılanan ve yaklaşık 130 milyon oyuncunun yakından takip ettiği League of Legends'ın Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak 1907 Fenerbahçe Derneği Espor Takımı, turnuvadaki ilk karşılaşmasına bugün çıkıyor. Şampiyonluk hedefiyle yolan çıkan takımın ilk karşılaşmasında ise rakibi Galakticos olacak.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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