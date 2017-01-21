 PFDK’ya abone! – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ’ya abone!

    PFDK’ya abone!
    Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 'yi yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynadığı Gençlerbirliği maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli kulübün Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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