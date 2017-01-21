PFDK’ya abone!
Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynadığı Gençlerbirliği maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli kulübün Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
Toplam 4
Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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