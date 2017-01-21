 Mehmet Topal koşu yaptı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    koşu yaptı

    Mehmet Topal koşu yaptı
    Sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık bulunan 'ın özel program dahilinde takımdan ayrı koşu yaptığı bildirildi. Tedavilerine devam edilen Volkan Şen ve Uygar Zeybek ile ağrısı olan Aatıf ise antrenmanda yer almadı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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