Mehmet Topal koşu yaptı
Sağ arka adalesinde ikinci derece yırtık bulunan Mehmet Topal'ın özel program dahilinde takımdan ayrı koşu yaptığı bildirildi. Tedavilerine devam edilen Volkan Şen ve Uygar Zeybek ile ağrısı olan Aatıf ise antrenmanda yer almadı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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