Köybaşı’na RET
F.Bahçe'nin İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartın iptali için yaptığı itiraz reddedildi. PFDK, "F.Bahçe'nin, sporcusu İsmail Köybaşı'nın G.Birliği-F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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