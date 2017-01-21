 Köybaşı’na RET – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Köybaşı’na RET

    Köybaşı’na RET
    F.Bahçe'nin İsmail Köybaşı'nın gördüğü kırmızı kartın iptali için yaptığı itiraz reddedildi. PFDK, "F.Bahçe'nin, sporcusu 'nın G.Birliği-F.Bahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir" dedi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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