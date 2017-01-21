Kjaer sevinci
Sakatlığı geçen Danimarkalı stoper dünkü idmanda takımla çalıştı. Kjaer'in Başakşehir'e karşı oynayıp oynamayacağı bugün netleşecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ile yarın oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda Simon Kjaer de takımla birlikte çalıştı. Danimarkalı futbolcunun idman eksiği bulunurken, kadroya alınıp alınmayacağına bugün karar verilecek. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kampa ve pas çalışmaları yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise hücum ve defans organizasyonları ile çift kale maç yapıldığı belirtildi. Kanarya hazırlıklarını bugün tamamlayıp, kampa girecek.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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