Kadir’e sözleşme
Fenerbahçe, genç takım oyuncularından Kadir ile profesyonel sözleşme yaptı. Kararın teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncuyu izleyip, beğenmesinin ardından alındığı bildirildi. 17 Ocak'ta profesyonel olan Kadir, 18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve performansıyla tam not aldı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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