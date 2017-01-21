Hurda otomobili sarı-lacivert yaptı
Siirt'te, sanayi sitesinde oto tamircisi Maaz Erdemir, sahibinin hurdaya ayırıp kaderine terk ettiği otomobili onardı ve kullanılacak hale getirdi. Erdemir, otomobilin koltuklarını ve tavanını da tuttuğu F.Bahçe'nin renkleri olan sarı-lacivert yaptı. Yaklaşık bir ay çalışmayla otomobili yürür hale getirdiğini belirten 44 yaşındaki esnaf, 4 bin 500 lira ödeyip aldığı aracı satmayacağını açıkladı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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