Hurda otomobili sarı-lacivert yaptı

Siirt'te, sanayi sitesinde oto tamircisi, sahibinin hurdaya ayırıp kaderine terk ettiği otomobili onardı ve kullanılacak hale getirdi., otomobilin koltuklarını ve tavanını da tuttuğu'nin renkleri olan sarı-lacivert yaptı. Yaklaşık bir ay çalışmayla otomobili yürür hale getirdiğini belirtenyaşındaki esnaf, 4 bin 500 lira ödeyip aldığı aracı satmayacağını açıkladı.