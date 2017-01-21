''F.Bahçe'ye gel''
Josef de Souza, sarı-lacivertlilerin gündemindeki eski takım arkadaşı Ganso’nun fotoğrafının altına “F.Bahçe’ye gel” yazdı.
Fenerbahçe'nin orta saha alternatifleri arasında yer alan Sevilla'lı Ganso'ya Fenerbahçe'li Josef de Souza'dan açık davet... Ofansif orta saha oyuncusu dün sosyal medya hesabı instagram'dan Sevilla formalı fotoğrafını paylaşıp altına düşünceli ve göz kırpan bir ifade koydu. Josef de bunun altına "Vem pro Fener (Fenerbahçe'ye gel)" yorumunda bulundu. Bu olay sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ikili arasında daha önce bu konuda bir şeyler konuşulmuş olabileceğini akıllara getirdi.
SAO PAULO'DA OYNADILAR
Ganso ve Josef, Brezilya'da Sao Paulo takımında beraber forma giymişlerdi. Josef, 2015'te Fenerbahçe'ye gelirken, Ganso da geçen yıl İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutmuştu.
Bonservis bedeli 10 milyon euro civarında olan Ganso, bu sezon La Liga'da 6 karşılaşmada 1 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan sambacı 8 kez de Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi.
SAO PAULO'DA OYNADILAR
Ganso ve Josef, Brezilya'da Sao Paulo takımında beraber forma giymişlerdi. Josef, 2015'te Fenerbahçe'ye gelirken, Ganso da geçen yıl İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutmuştu.
Bonservis bedeli 10 milyon euro civarında olan Ganso, bu sezon La Liga'da 6 karşılaşmada 1 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan sambacı 8 kez de Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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