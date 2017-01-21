 El Bab şehitlerimiz için taziye – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    El Bab şehitlerimiz için taziye

    El Bab şehitlerimiz için taziye
    El Bab'daki hain saldırıyla ilgili Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Suriye'de askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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