El Bab şehitlerimiz için taziye

El Bab'daki hain saldırıyla ilgili Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Suriye'de askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.