Bugünkü rakip Ted Kolej
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Sport Toto Basketbol Ligi 15. hafta maçında bugün Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek. Saat 17.00'de Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Ligde 12 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım lider durumda bulunuyor.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Toplam 4
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Bugünkü rakip Ted Kolej haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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