 Bugünkü rakip Ted Kolej – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Bugünkü rakip Ted Kolej

    Bugünkü rakip Ted Kolej
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Sport Toto Basketbol Ligi 15. hafta maçında bugün Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek. Saat 17.00'de Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Ligde 12 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım lider durumda bulunuyor.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:45
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