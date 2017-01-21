 ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’ – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’

    ‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’
    Uzun süre transfer gündeminde kalan Sergiy Sydorchuk için kulübü Dinamo Kiev'den 'ye yanıt geldi. Yüksek bonservisi nedeni ile kiralama yöntemini düşünen Fenerbahçe ile iletişime geçen Ukraynalı yöneticiler, "15 milyon euro getirin; Sydorchuk sizindir" mesajı gönderip transferde başka bir ihtimal olmadığını gösterdiler.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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