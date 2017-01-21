‘15 milyon getirin Sergiy sizindir’
Uzun süre transfer gündeminde kalan Sergiy Sydorchuk için kulübü Dinamo Kiev'den Fenerbahçe'ye yanıt geldi. Yüksek bonservisi nedeni ile kiralama yöntemini düşünen Fenerbahçe ile iletişime geçen Ukraynalı yöneticiler, "15 milyon euro getirin; Sydorchuk sizindir" mesajı gönderip transferde başka bir ihtimal olmadığını gösterdiler.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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