 Yıldırım’la 3. maç – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Yıldırım’la 3. maç

    Yıldırım’la 3. maç
    Kanarya'nın Başakşehir ile oynayacağı maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Fenerbahçe, bu sezon Yıldırım'ın düdük çaldığı iki lig maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hakemin görev yaptığı maçta Bursaspor'a 1-0 yenilmiş, Konya'yı da 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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