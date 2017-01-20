Yıldırım’la 3. maç
Kanarya'nın Başakşehir ile oynayacağı maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Fenerbahçe, bu sezon Yıldırım'ın düdük çaldığı iki lig maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hakemin görev yaptığı maçta Bursaspor'a 1-0 yenilmiş, Konya'yı da 1-0'lık skorla mağlup etmişti.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Yıldırım’la 3. maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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