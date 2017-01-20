Yıldırım’la 3. maç

Kanarya'nın Başakşehir ile oynayacağı maçı Bülent Yıldırım yönetecek. Fenerbahçe, bu sezon Yıldırım'ın düdük çaldığı iki lig maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hakemin görev yaptığı maçta Bursaspor'a 1-0 yenilmiş, Konya'yı da 1-0'lık skorla mağlup etmişti.