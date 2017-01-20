Yıldırım’a 6.5 ay
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Adanaspor maçının faturasını kesti...
Kurul, söz konusu karşılaşmada kötü tezahürat ve bu eylemin 4. kez gerçekleşmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 150 bin TL, akredite edilmeyen kişilerin akredite alanlarında yer almasından dolayı da 15 bin TL para cezası verdi. Adanaspor maçını, Migros üst C, D, M ve Migros alt K, L, M bloklarında izleyen taraftarlar için de elektronik bilet bloke cezası uygulanacak.
Ayrıca başkan Aziz Yıldırım'a, hakeme yönelik soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket, tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası, yönetici Ali Yıldırım'a da benzer gerekçelerle 6 ay hak mahrumiyeti ve 126 bin TL para cezası, kulüp görevlisi Taner Aybar'a ise akreditasyon kartını başkasına kullandırdığı için 2 ay hak mahrumiyeti verdi. Yönetimin cezalara itiraz etmesi bekleniyor.
Ayrıca başkan Aziz Yıldırım'a, hakeme yönelik soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket, tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası, yönetici Ali Yıldırım'a da benzer gerekçelerle 6 ay hak mahrumiyeti ve 126 bin TL para cezası, kulüp görevlisi Taner Aybar'a ise akreditasyon kartını başkasına kullandırdığı için 2 ay hak mahrumiyeti verdi. Yönetimin cezalara itiraz etmesi bekleniyor.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Yıldırım’a 6.5 ay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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