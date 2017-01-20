 Yıldırım’a 6.5 ay – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Yıldırım’a 6.5 ay

    Yıldırım’a 6.5 ay

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Adanaspor maçının faturasını kesti...

    Kurul, söz konusu karşılaşmada kötü tezahürat ve bu eylemin 4. kez gerçekleşmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 150 bin TL, akredite edilmeyen kişilerin akredite alanlarında yer almasından dolayı da 15 bin TL para cezası verdi. Adanaspor maçını, Migros üst C, D, M ve Migros alt K, L, M bloklarında izleyen taraftarlar için de elektronik bilet bloke cezası uygulanacak.

    Ayrıca başkan Aziz Yıldırım'a, hakeme yönelik soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket, tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası, yönetici Ali Yıldırım'a da benzer gerekçelerle 6 ay hak mahrumiyeti ve 126 bin TL para cezası, kulüp görevlisi Taner Aybar'a ise akreditasyon kartını başkasına kullandırdığı için 2 ay hak mahrumiyeti verdi. Yönetimin cezalara itiraz etmesi bekleniyor.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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