Yıldırım’a 6.5 ay

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Adanaspor maçının faturasını kesti...

Kurul, söz konusu karşılaşmada kötü tezahürat ve bu eylemin 4. kez gerçekleşmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 150 bin TL, akredite edilmeyen kişilerin akredite alanlarında yer almasından dolayı da 15 bin TL para cezası verdi. Adanaspor maçını, Migros üst C, D, M ve Migros alt K, L, M bloklarında izleyen taraftarlar için de elektronik bilet bloke cezası uygulanacak.



Ayrıca başkan Aziz Yıldırım'a, hakeme yönelik soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket, tehdit eylemi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 6 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 190 bin TL para cezası, yönetici Ali Yıldırım'a da benzer gerekçelerle 6 ay hak mahrumiyeti ve 126 bin TL para cezası, kulüp görevlisi Taner Aybar'a ise akreditasyon kartını başkasına kullandırdığı için 2 ay hak mahrumiyeti verdi. Yönetimin cezalara itiraz etmesi bekleniyor.