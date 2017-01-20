Yeniden Scarpa
Brezilya medyası, Fenerbahçe'nin Gustavo Scarpa için yeniden devreye girdiğini iddia etti. 23 yaşındaki sambacı orta sahada görev yapıyor. Scarpa daha önce, "Bazı teklifler geliyor ama Fluminense bunları yeterli bulmuyor. Ben üstüme düşeni yaparım" demişti.
AATIF YALANLADI
AATIF Chahechouhe, Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Kişisel twitter hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, hiçbir basın mensubuyla görüşmediğini belirterek, "Benim ağzımdan kullanılan ifadeler gerçek dışıdır" dedi.
AATIF YALANLADI
AATIF Chahechouhe, Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Kişisel twitter hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, hiçbir basın mensubuyla görüşmediğini belirterek, "Benim ağzımdan kullanılan ifadeler gerçek dışıdır" dedi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Yeniden Scarpa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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