Yeniden Scarpa

Brezilya medyası, Fenerbahçe'nin Gustavo Scarpa için yeniden devreye girdiğini iddia etti. 23 yaşındaki sambacı orta sahada görev yapıyor. Scarpa daha önce, "Bazı teklifler geliyor ama Fluminense bunları yeterli bulmuyor. Ben üstüme düşeni yaparım" demişti.



AATIF YALANLADI

AATIF Chahechouhe, Trabzonspor'a transfer olmayı kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Kişisel twitter hesabından bir açıklama yapan sarı-lacivertli oyuncu, hiçbir basın mensubuyla görüşmediğini belirterek, "Benim ağzımdan kullanılan ifadeler gerçek dışıdır" dedi.