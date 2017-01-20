Yarı yolda bırakmayız
Mehmet Ekici için bekleyiş sürüyor.
Sarı-lacivertli üst düzey bir yetkili konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor ile dostane şekilde bu işi çözmek istiyoruz. Aatıf takası olmayınca 2 milyon euro'luk bir teklif belirledik. Ancak Trabzonspor'a bunu iletmemiz mümkün olmadı. Beşiktaş'ın araya girdiğini ve Olcay'ı vererek bu transferi bitirmeye çalıştığını öğrendik. Ancak Mehmet bizi istiyor. Eğer Mehmet 31 Ocak tarihine kadar transfer olmazsa, sezon sonunda onu kadromuza katarız. Bunun sözünü şifahen verdik. Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız."
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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