Mehmet Ekici için bekleyiş sürüyor.

Sarı-lacivertli üst düzey bir yetkili konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor ile dostane şekilde bu işi çözmek istiyoruz. Aatıf takası olmayınca 2 milyon euro'luk bir teklif belirledik. Ancak Trabzonspor'a bunu iletmemiz mümkün olmadı. Beşiktaş'ın araya girdiğini ve Olcay'ı vererek bu transferi bitirmeye çalıştığını öğrendik. Ancak Mehmet bizi istiyor. Eğer Mehmet 31 Ocak tarihine kadar transfer olmazsa, sezon sonunda onu kadromuza katarız. Bunun sözünü şifahen verdik. Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız."