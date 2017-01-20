Fenerbahçe'nin orta sahadaki başarılı ismi de Souza, adı sarı-lacivertli takımla anılan Brezilyalı Ganso'ya ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısında bulundu!

Ganso,resmi İnstagram hesabından Sevilla formalı bir fotoğraf paylaştı. Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Josef de Souza da bu fotoğrafın altına ''Vem pro Fener (Fenerbahçe'ye gel)'' yazdı.

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Ganso ve Josef, Brezilya'da Sao Paulo takımında beraber forma giymişti. Josef, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olurken, Ganso da bir yıl sonra Sevilla'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ganso'nun bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Ganso bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 6 maçta görev alırken 1 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, 8 kes de Brezilya Milli Takım forması giydi.



