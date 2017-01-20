 ''Vem pro Fener'' – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    ''Vem pro Fener''

    ''Vem pro Fener''

    'nin Brezilyalı futbolcusu , adı Fenerbahçe ile anılan Sevillalı 'ya sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

    'nin orta sahadaki başarılı ismi de Souza, adı sarı-lacivertli takımla anılan Brezilyalı 'ya ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısında bulundu!

    Ganso,resmi İnstagram hesabından formalı bir fotoğraf paylaştı. Fenerbahçe'nin Brezilyalısı da bu fotoğrafın altına ''Vem pro Fener (Fenerbahçe'ye gel)'' yazdı.

    AYNI TAKIMDA OYNADILAR
    Ganso ve Josef, Brezilya'da Sao Paulo takımında beraber forma giymişti. Josef, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olurken, Ganso da bir yıl sonra Sevilla'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ganso'nun bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu belirtiliyor.

    Ganso bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 6 maçta görev alırken 1 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, 8 kes de Brezilya Milli Takım forması giydi.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:11
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