 UEFA’dan kur müjdesi – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    UEFA’dan kur müjdesi

    UEFA’dan kur müjdesi
    Transferde elini rahatlatmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye'de kurda yaşanan artışı gerekçe göstererek UEFA'dan bütçe konusunda esneklik talebinde bulundu. UEFA'nın bu talebe olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Resmi yanıtı bekleyen yönetim, beklenen esnekliği sağlarsa istediği futbolcularla masaya oturabilecek.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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