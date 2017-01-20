UEFA’dan kur müjdesi
Transferde elini rahatlatmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye'de kurda yaşanan artışı gerekçe göstererek UEFA'dan bütçe konusunda esneklik talebinde bulundu. UEFA'nın bu talebe olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Resmi yanıtı bekleyen yönetim, beklenen esnekliği sağlarsa istediği futbolcularla masaya oturabilecek.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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