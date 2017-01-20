 Sosa için kritik maç; Napoli – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    için kritik maç; Napoli

    Sosa için kritik maç; Napoli

    Jose konusu tam bilmeceye döndü...

    Arjantinli oyuncunun menajeri Favio Bilardo dün, "Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim. Jose , Milan'da kalacak. Zaten resmi teklif almadık Türkiye'den" diyerek şaşırtırken, "Geleceği bilemem, ben bugünden bahsediyorum" sözleri ise kafa karıştırdı. Sosa'nın bu hafta Napoli maçında 11'de oynayacağı ve performansına göre ya Milan'da devam edeceği ya da teklifleri değerlendireceği belirtildi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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