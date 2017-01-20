Sosa için kritik maç; Napoli
Jose Sosa konusu tam bilmeceye döndü...
Arjantinli oyuncunun menajeri Favio Bilardo dün, "Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim. Jose Sosa, Milan'da kalacak. Zaten resmi teklif almadık Türkiye'den" diyerek şaşırtırken, "Geleceği bilemem, ben bugünden bahsediyorum" sözleri ise kafa karıştırdı. Sosa'nın bu hafta Napoli maçında 11'de oynayacağı ve performansına göre ya Milan'da devam edeceği ya da teklifleri değerlendireceği belirtildi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Sosa için kritik maç; Napoli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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