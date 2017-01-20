 Son şans – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Son şans

    Son şans

    Teknik direktör , bu hafta konuk edecekleri liderin eski maçlarını izliyor, eksik yönleri üstüne çalışıyor. Hollandalı hoca ve ekibi, futbolcularını da uyarıyor: Şampiyonluk ve gelecek yılın kadrosu için bu son şans...

    Sarı-lacivertlilerde gündemin ilk maddesi; Başakşehir... Süper Lig'in 18. haftasında lider Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Dick ve ekibi de rakibi analiz ediyor. Başakşehir için, "Çok dengeli bir takım" ifadesini kullanan Hollandalı teknik adam, rakibinin önceki maçlarını izliyor ve eksik yönleri üstüne çalışıyor. Bu maçı takımı ve öğrencileri adına önemli bir fırsat olarak değerlendiren Dick Advocaat ve ekibi, futbolculara da her fırsatta bunları dile getiriyor.

    Öğrencilerine net bir dille, "Bu maç sizin son şansınız" diyen Advocaat, "Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Kendimizi zor bir duruma soktuk. Taraftarlarımızın şampiyonluğa olan inancını artırmamız için bu karşılaşmayı kazanmalıyız. Eksiklerimize rağmen galibiyete ulaşabiliriz. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oluruz" sözlerini sarfetti.

    Emre BOL
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:31
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