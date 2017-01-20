Lens için tam zamanı

İngiliz basını, finansal fair play kısıtlaması altındaki Sunderland'ın Norwich'ten Robby Brady'yi transfer etmek için kaynak arayışında olduğunu belirterek, "F.Bahçe, Lens'in bonservisini almak istiyorsa tam zamanı" yorumunu yaptı. Haberde, Sunderland'in Dinamo Kiev'den 12 milyon euro'ya aldığı Lens'i 8 milyon euro'ya vermeye evet demesinin Fenerbahçe için şans olduğu hatırlatıldı.