 Lens için tam zamanı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Lens için tam zamanı

    Lens için tam zamanı
    İngiliz basını, finansal fair play kısıtlaması altındaki Sunderland'ın Norwich'ten Robby Brady'yi transfer etmek için kaynak arayışında olduğunu belirterek, "F.Bahçe, Lens'in bonservisini almak istiyorsa tam zamanı" yorumunu yaptı. Haberde, Sunderland'in Dinamo Kiev'den 12 milyon euro'ya aldığı Lens'i 8 milyon euro'ya vermeye evet demesinin Fenerbahçe için şans olduğu hatırlatıldı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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