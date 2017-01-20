Lens için tam zamanı
İngiliz basını, finansal fair play kısıtlaması altındaki Sunderland'ın Norwich'ten Robby Brady'yi transfer etmek için kaynak arayışında olduğunu belirterek, "F.Bahçe, Lens'in bonservisini almak istiyorsa tam zamanı" yorumunu yaptı. Haberde, Sunderland'in Dinamo Kiev'den 12 milyon euro'ya aldığı Lens'i 8 milyon euro'ya vermeye evet demesinin Fenerbahçe için şans olduğu hatırlatıldı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Lens için tam zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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