Komşuya acımadı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi’nin 18. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods’u farklı mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürdü

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, normal sezonun 18'inci haftasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarılacivertliler, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oynayan Kanarya, devreye 44- 28'lik skorla gitti. Panathinaikos ikinci devre biraz toparlanır gibi oldu ama farkı kapatamadı. Üçüncü çeyrek 60-45'le geçildi ve maç da 84-63 F.Bahçe'nin üstünlüğüyle bitti. Bu arada, Obradovic sarı-lacivertlilerin başında 100. Avrupa maçına çıktı.