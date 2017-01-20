Komşuya acımadı
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi’nin 18. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods’u farklı mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürdü
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, normal sezonun 18'inci haftasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarılacivertliler, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oynayan Kanarya, devreye 44- 28'lik skorla gitti. Panathinaikos ikinci devre biraz toparlanır gibi oldu ama farkı kapatamadı. Üçüncü çeyrek 60-45'le geçildi ve maç da 84-63 F.Bahçe'nin üstünlüğüyle bitti. Bu arada, Obradovic sarı-lacivertlilerin başında 100. Avrupa maçına çıktı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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