 Komşuya acımadı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Komşuya acımadı

    Komşuya acımadı

    , THY Avrupa Ligi’nin 18. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods’u farklı mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürdü

    THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, normal sezonun 18'inci haftasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarılacivertliler, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oynayan Kanarya, devreye 44- 28'lik skorla gitti. Panathinaikos ikinci devre biraz toparlanır gibi oldu ama farkı kapatamadı. Üçüncü çeyrek 60-45'le geçildi ve maç da 84-63 F.Bahçe'nin üstünlüğüyle bitti. Bu arada, Obradovic sarı-lacivertlilerin başında 100. Avrupa maçına çıktı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Komşuya acımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.