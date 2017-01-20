 Kadro değişiyor – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Kadro değişiyor

    Kadro değişiyor
    G.Birliği ile önceki gün oynanan kupa maçına ligde fazla şans bulamayan isimlerle çıkan F.Bahçe'de kadro değişecek. Savunmada 'in durumu belirsizliğini korurken, hücumda Persie'nin forma giymesi bekleniyor. Adana maçında eleştirilen Aatif'ın yerine de Alper'in oynayacağı belirtiliyor.

    Çalışmalar başlıyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe'de futbolcular dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertliler, ligin 18. haftasında lider Başakşehir ile pazar günü oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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