Kadro değişiyor
G.Birliği ile önceki gün oynanan kupa maçına ligde fazla şans bulamayan isimlerle çıkan F.Bahçe'de kadro değişecek. Savunmada Kjaer'in durumu belirsizliğini korurken, hücumda Persie'nin forma giymesi bekleniyor. Adana maçında eleştirilen Aatif'ın yerine de Alper'in oynayacağı belirtiliyor.
Çalışmalar başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe'de futbolcular dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertliler, ligin 18. haftasında lider Başakşehir ile pazar günü oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Çalışmalar başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe'de futbolcular dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertliler, ligin 18. haftasında lider Başakşehir ile pazar günü oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Kadro değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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