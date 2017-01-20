Hedef Honda mı?
Yönetimin, İtalyan ekibinde şans bulamayan Samuray için nabız yokladığı ileri sürüldü. 30 yaşındaki Honda’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor
Fenerbahçe'de '10 numara' arayışları için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son iddia ise Keisuke Honda... Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçtiğimiz günlerde Jose Sosa için İtalya'ya yaptığı çıkarma sırasında Japon yıldızın da gündeme geldiği belirtiliyor. Hatta asıl hedefin Sosa değil Honda olduğu ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncu için menajerler aracılığıyla nabız yoklandığı belirtildi.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ
Milan'da son dönemde gözden düşen Keisuke Honda bu sezon Serie A'da 5 maçta 95 dakika şans bulabildi. Gol ve asist üretemedi. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kırmızı-siyahlı kulübün Japon maestroyu göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli de 5 milyon euro civarına inmiş durumda. Rakamın pazarlıkla daha da aşağı çekilebileceği vurgulandı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ
Milan'da son dönemde gözden düşen Keisuke Honda bu sezon Serie A'da 5 maçta 95 dakika şans bulabildi. Gol ve asist üretemedi. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kırmızı-siyahlı kulübün Japon maestroyu göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli de 5 milyon euro civarına inmiş durumda. Rakamın pazarlıkla daha da aşağı çekilebileceği vurgulandı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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