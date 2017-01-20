 Hedef Honda mı? – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hedef mı?

    Hedef Honda mı?

    Yönetimin, İtalyan ekibinde şans bulamayan Samuray için nabız yokladığı ileri sürüldü. 30 yaşındaki ’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

    Fenerbahçe'de '10 numara' arayışları için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son iddia ise Keisuke Honda... Sarı-lacivertli yöneticilerin, geçtiğimiz günlerde Jose Sosa için İtalya'ya yaptığı çıkarma sırasında Japon yıldızın da gündeme geldiği belirtiliyor. Hatta asıl hedefin Sosa değil Honda olduğu ileri sürüldü. 30 yaşındaki oyuncu için menajerler aracılığıyla nabız yoklandığı belirtildi.

    BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ
    Milan'da son dönemde gözden düşen Keisuke Honda bu sezon Serie A'da 5 maçta 95 dakika şans bulabildi. Gol ve asist üretemedi. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kırmızı-siyahlı kulübün Japon maestroyu göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli de 5 milyon euro civarına inmiş durumda. Rakamın pazarlıkla daha da aşağı çekilebileceği vurgulandı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:41
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