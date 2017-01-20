Görmedi, duymadı!
F.Bahçe-Adanaspor maçında Josef'in penaltısını görmeyerek 'krize' neden olan hakem Serkan Çınar'ın devre arasında koridorda Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım tarafından iki kez sözlü tacize uğradığıyla ilgili temsilcisinin yazdığı raporunda, "Söylenen hiçbir şeyi duymadım" dediği belirtildi. Temsilcinin ise Yıldırım'ın, "Doğru dürüst maç yönetin bir daha düdük çaldırtmam. Milyon euro'lar harcıyoruz yazık bu kulübe.Yeter artık, bariz penaltıyı vermiyorsun" dediğini yazdığı bildirildi. Bu rapor Aziz Yıldırım'ı yaktı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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