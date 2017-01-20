 Görmedi, duymadı! – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Görmedi, duymadı!

    Görmedi, duymadı!
    F.Bahçe-Adanaspor maçında Josef'in penaltısını görmeyerek 'krize' neden olan hakem 'ın devre arasında koridorda Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım tarafından iki kez sözlü tacize uğradığıyla ilgili temsilcisinin yazdığı raporunda, "Söylenen hiçbir şeyi duymadım" dediği belirtildi. Temsilcinin ise Yıldırım'ın, "Doğru dürüst maç yönetin bir daha düdük çaldırtmam. Milyon euro'lar harcıyoruz yazık bu kulübe.Yeter artık, bariz penaltıyı vermiyorsun" dediğini yazdığı bildirildi. Bu rapor Aziz Yıldırım'ı yaktı.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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