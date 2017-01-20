 Fenerbahçe, Bahar Toksoy Guidetti'yi transfer etti – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Fenerbahçe, Bahar Toksoy Guidetti'yi transfer etti

    Fenerbahçe, Bahar Toksoy Guidetti'yi transfer etti

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, milli takım oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.

    Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bahar Toksoy Guidetti'ye Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz."
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:02
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